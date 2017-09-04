Воздавать каждому по заслугам предложил президент Назарбаев

"Сейчас обязанности всех ветвей власти расписаны в законе и каждый знает, за что он отвечает".

Инициатива от ветвей власти очень слабая и, возможно, это вина президента. Такими выводами сегодня поделился Нурсултан Назарбаев во время совместного заседания Парламента , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Сегодня парламент начинает работу в новых условиях, когда и палаты (парламента), и правительство наделены дополнительными полномочиями, а значит, и ответственностью. Я откровенно вам скажу, беда наша заключается в том, что это, может быть, и моя вина, что инициатива от ветвей власти очень слабая. Обязательно надо говорить, переставлять ноги. И мы в прошлый раз, когда меняли правительство, говорили об этом. И сейчас это происходит», - сказал глава государства.





Он также отметил, что сейчас обязанности всех ветвей власти расписаны в законе и каждый знает, за что он отвечает.





«Всем все расписано по Конституции, по закону. Каждый министр отвечает на своем участке и несет ответственность. Правительство несет полную ответственность за экономическую политику страны, осуществление всех намеченных наших программ. Парламент, как законодательная власть и контрольная власть, осуществляет свои полномочия. И основная сейчас нагрузка идет на исполнительную власть, особенно на местах, давайте будем об этом помнить. И каждому воздавать, как говорится, по заслугам», - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана



