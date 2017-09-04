Протаранивший здание кинотеатра в Екатеринбурге задержан

Мужчина состоит на учете у психиатра.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, предположительно, протаранившего на автомобиле здание киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге . Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.





Подозреваемый — 39-летний житель города Ирбит. Мужчина состоит на учете у психиатра. В результате инцидента он получил обширные ожоги и доставлен в одну из городских больниц.





По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога»).





Об инциденте стало известно ранее 4 сентября; по свидетельству очевидцев, он произошел в районе 06:00 по местному времени. По предварительным данным, внутри автомобиля «УАЗ», врезавшегося в здание театра, находились три газовых баллона и бочка с неизвестной жидкостью. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано.











