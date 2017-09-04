Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Протаранивший здание кинотеатра в Екатеринбурге задержан

4 сентября 2017, 12:40

Мужчина состоит на учете у психиатра.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, предположительно, протаранившего на автомобиле здание киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

Подозреваемый — 39-летний житель города Ирбит. Мужчина состоит на учете у психиатра. В результате инцидента он получил обширные ожоги и доставлен в одну из городских больниц.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога»).

Об инциденте стало известно ранее 4 сентября; по свидетельству очевидцев, он произошел в районе 06:00 по местному времени. По предварительным данным, внутри автомобиля «УАЗ», врезавшегося в здание театра, находились три газовых баллона и бочка с неизвестной жидкостью. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...