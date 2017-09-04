Президент Казахстана поставил задачи перед депутатами на третью парламентскую сессию

Отменить неэффективные льготы и преференции, упростить налоговое администрирование, решить, что делать с бесплатным образованием, и обновить таможенное законодательство предстоит депутатам третьей парламентской сессии. Об этом сегодня на совместном заседании палат парламента рассказал президент Назарбаев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Поскольку мы государство, которое дает бесплатное образование, здравоохранение, но за это надо платить же людям. Поэтому, в какую сторону нам идти, надо очень крепко продумать. Также следует отметить неэффективные льготы и преференции, упростить налоговое администрирование», - сказал глава государства.





«В ходе текущей сессии представить и обновить таможенное законодательство. Много раз мы говорим, сейчас в Евразийском экономическом союзе находимся и там есть общие правила, но и нам надо упросить, чтобы наш экспорт и импорт, приезд людей, которых мы сейчас в Казахстан привлекаем по туризму, так как это делается в самых развитых странах мира», - добавил Назарбаев.





Татьяна Ковалева, Астана



