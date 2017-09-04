«Судебная реформа - гарантия качества правосудия»

План нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институционных реформ - это план по вхождению Казахстана в тридцатку самых развитых государств в новых исторических условиях, что положительно скажется на развитии Казахстана в целом.

Обеспечение верховенства закона - одна из приоритетных задач в нашей стране, и она нашла свое отражение в указанном плане, где важный акцент сделан на совершенствовании судебной системы. Для реализации поставленных целей Главой государства обозначено 11 задач перед судебной системой, которые предполагают два направления: первый - совершенствование системы отбора судей, второй - модернизация судопроизводства республики.

В настоящее время построена мобильная и конкурентоспособная судебная система, которая модернизируется в соответствии с общественными потребностями и государственными интересами. Также все больше актуализируются вопросы совершенствования отбора кадров на должность судьи и повышения квалификации действующих судей и работников судебной системы, что требует разработки и реализации целого комплекса взаимосвязанных мер.

Профессиональная компетентность и справедливое карьерное продвижение судьи рассматривается как принцип построения и функционирование судебной системы. Правовая подготовка судьи, его квалификация являются краеугольным камнем судейской работы. От степени подготовки, правовой компетентности судей зависят как прямой результат их работы (качество правосудия и судебных постановлений), так и доверие общества к судебной системе. Принимая во внимание, что от профессионализма судьи зависит благополучие гражданина, а от слаженной работы судебной системы - эффективность развития гражданского общества, одна из обозначенных Президентом задач предусматривает повышение квалификационных требований и механизмов отбора кандидатов на судейские должности. Требования, предъявляемые к судьям, прямо указывают на необходимость кардинальных изменений в вопросах их отбора. Так как качество отправления правосудия напрямую зависит от неукоснительного соблюдения требований закона по подбору кадров на должность судьи и конечно от моральных и профессиональных качеств лица, выбравшего профессию судьи.

В данном направлении рабочей группой Национальной комиссии проведена огромная аналитическая работа, изучен опыт зарубежных стран, и с учетом национальной политики выдвинут ряд предложений. Так, например, поддержаны предложения о повышении до 30 лет возрастного ценза для кандидатов в судьи, что предполагает изменение Конституции страны. Также введение пятилетнего стажа работы, непосредственно связанного с участием в судопроизводстве, для таких специальностей, как секретари судов, работники прокуратуры и адвокаты.

Ужесточение квалификационных требований отражено в 17 -м шаге, где говориться о необходимости внедрения системы ситуационных тестов для проверки профессиональных навыков и умений, необходимости прохождения кандидатами в судьи стажировки. Срок стажировки магистрантов в судах теперь увеличен до одного года. Одновременно, срок прохождения стажировки в судах других кандидатов - не магистрантов - также увеличен до одного года, и она будет проходить на освобожденной от основной работы основе, с выплатой стипендии в размере от 50 до 70 процентов от должностного оклада судьи.

Такие требования к кандидату в судьи вполне обоснованны, поскольку постоянное нахождение кандидата в судьи в атмосфере судебных дел. В том числе участие при изучении, подготовке дел к судебному процессу, организации работы суда позволят ему сделать правильный выбор будущей профессии, понять суть судейской должности, оценить насколько он готов профессионально и психологически к такой ответственной работе, отсеять случайных людей. Таким образом, стажировку будут проходить именно те лица, которые осознанно выбрали для себя дальнейшую работу в качестве судьи. Отмечено, что прием на стажировку будет осуществляться с учетом прогнозной потребности регионов в судейских кадрах.

Важным новшеством является введение годичного испытательного срока для вновь избранных судей. В указанный период они будут рассматривать административные дела, несложные гражданские и уголовные дела по преступлениям небольшой тяжести. По истечению испытательного срока кандидатура судьи всесторонне и предельно прозрачно будет обсуждаться на пленарном заседании областного суда.

При положительном заключении, профессиональные качества судьи будут оцениваться квалификационной комиссией судебного жюри. И лишь после этого кандидата представят Высшему судебному совету для рекомендации для назначения указом Главы государства на постоянный срок. В случае отрицательного заключения пленарного заседания, либо судебного жюри, кандидатура судьи отклоняется. Важной новеллой является и введение института поручительства за вновь назначенного судью действующим судьей, что будет дисциплинировать молодую смену.

В рамках реализации пяти институционных реформ произошли преобразования в Высшем судебном совете (ВСС) в постоянно действующий орган со своим штатом сотрудников. Такой подход позитивно скажется на кадровой политике по отбору судей.

Так же Институт правосудия был переведен из состава Академии государственного управления при Президенте РК в ведение Верховного суда. Такое преобразование продиктовано временем, поскольку при таком подходе Академия имеет реальные рычаги для выявления недостатков в подготовке каждого магистранта и оперативно их устранять. Сильный профильный учебный и научно-методический центр даст возможность вести на более высоком уровне системную работу по повышению квалификации судей, а также проводить собственные научные исследования, давать экспертизу постановлениям Верховного суда и рекомендации пленарным заседаниям по ним.

В рамках реформы судебной системы заработает ряд институциональных решений. В этой связи, кардинально реорганизовано Судебное жюри при Верховном суде. Оно рассматривает жалобы граждан на действия судей и случаи нарушения представителями судейского корпуса Этического кодекса, который также будет принят в ближайшее время.

Кроме того, при Верховном суде создана специализированная коллегия для рассмотрения споров, в том числе с участием крупных инвесторов. В ее рамках будет реализовано право иностранных инвесторов на качественное и справедливое разрешение возникающих у них правовых споров.

С введением нового Гражданского процессуального кодекса, и внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях остаются только первая, апелляционная и кассационная инстанции. Это значительно усиливает роль судов первой и апелляционной инстанций, в которых рассматривается большинство дел. Такая мера предотвратит судебную волокиту и сократит сроки принятия судебных актов. Правосудие в Казахстане станет максимально открытым с учетом гарантий прав граждан на тайну личной жизни.

Сегодня все залы судов стопроцентно оснащены аппаратурой аудио- и видеофиксации судебных разбирательств. Данные системы применяются в целях соблюдения требований по фиксации судебных заседаний, предусмотренных процессуальным законодательством и включают в себя полную аудио и видео запись судебного заседания без возможности прерывания записи.

Поступательное развитие судебной системы, повышение доступности правосудия, расширение сферы судебной защиты прав и свобод граждан, ставит конечной целью верховенство закона. Курс на модернизацию институтов правосудия способствует формированию сильной судебной власти, отвечает задачам максимального упрощения судопроизводства, обеспечению доступности судебной защиты граждан в прозрачных и открытых судах.

Судья Алматинского районного суда

г. Астаны Молдыбаева А.Е.