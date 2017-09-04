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Абаев о сбоях в доступе к соцсетям: у меня таких проблем не было

4 сентября 2017, 12:48

Министр информации и коммуникаций прокомментировал сбои в работе социальных сетей в Казахстане

Перебои в доступе к социальным сетям в Казахстане прокомментировал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. Пользователи сообщали, что не могут зайти в WhatsApp, Facebook, Instagram и YouTube, передает Sputnik Казахстан.

"Мне сложно комментировать это, потому что у меня лично таких проблем не было. Я не думаю, что у всех было казахстанцев", — сказал Абаев.

При этом он сказал, что проблемы с доступом к социальным сетям в Казахстане могли возникнуть из-за возросшего интереса к новостям о массовой драке в Астане.

"Технически возможно, что в связи с какими-то событиями, в том числе инцидентом, который произошел на "Абу-Даби Плаза", возрастает количество людей, которые интересуются этими новостями, заходят, скачивают. Может быть трафик из-за этого страдает. Это технические вопросы, ни о какой специальной работе в этом направлении речи не идет", — сказал Абаев журналистам.

Он отметил, что в Казахстане отключается доступ лишь к противоправному контенту, например, террористического, суицидального, порнографического характера.

"Этот контент, естественно, отключается. Все остальное работает в рабочем режиме. Есть службы, которые за это отвечают, смотрят за трафиком. Мы попросим у них комментарий", — пообещал министр.

Проблемы с доступом в социальные сети казахстанцы заметили в ночь со 2 на 3 сентября. Вечером 2 сентября на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-Даби Плаза" произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими, гражданами Индии. В результате массовой драки пострадали несколько человек, которые были госпитализированы в больницу.

Также в полицию были доставлены более 40 человек, допустившие нарушения общественного порядка на месте инцидента после массовой драки. Из них восемь человек были привлечены к административной ответственности, остальные после проведения профилактических бесед отпущены.

Фото: Point.md

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