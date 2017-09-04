Абаев о сбоях в доступе к соцсетям: у меня таких проблем не было

При этом он сказал, что проблемы с доступом к социальным сетям в Казахстане могли возникнуть из-за возросшего интереса к новостям о массовой драке в Астане.





"Технически возможно, что в связи с какими-то событиями, в том числе инцидентом, который произошел на "Абу-Даби Плаза", возрастает количество людей, которые интересуются этими новостями, заходят, скачивают. Может быть трафик из-за этого страдает. Это технические вопросы, ни о какой специальной работе в этом направлении речи не идет", — сказал Абаев журналистам.





Он отметил, что в Казахстане отключается доступ лишь к противоправному контенту, например, террористического, суицидального, порнографического характера.





"Этот контент, естественно, отключается. Все остальное работает в рабочем режиме. Есть службы, которые за это отвечают, смотрят за трафиком. Мы попросим у них комментарий", — пообещал министр.



