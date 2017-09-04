Мьянма заблокировала помощь ООН для жителей севера штата Ракхайн

Мьянма отказала всем учреждениям ООН, оказывающим помощь, в жизненно важных поставках продовольствия, воды и медикаментов для тысяч жителей на севере штата Ракхайн в Мьянме. Об этом пишет газета Guardian, передает Об этом пишет газета Guardian, передает РИА Новости





В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.





Как сообщили газете в офисе координатора-резидента ООН в Мьянме, поставки были приостановлены из-за ситуации в области безопасности и ограничений правительства в отношении поездок на места, которые делают невозможной доставку помощи. В офисе полагают, что власти не выдают разрешения на осуществление таких работ.





"ООН находится в тесном контакте с властями, чтобы обеспечить возобновление гуманитарных операций как можно скорее", — сообщили в офисе. При этом поставки осуществляются в других частях штата. Сотрудники ЮНИСЕФ, Фонда ООН в области народонаселения и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев не проводили никаких работ на местах в северной части штата более недели. Власти также отказали в доступе международному персоналу, задерживая выдачу виз.





Как пишет издание, 16 крупных неправительственных гуманитарных организаций, включая Oxfam и Save the Children, также сообщали о том, что правительство ограничило доступ к зоне конфликта. По словам представителя Управления по координации гуманитарных вопросов в Мьянме Пьера Перона, гуманитарные организации "глубоко обеспокоены судьбой тысяч человек, которые подвержены продолжающемуся насилию" в северной части Ракхайн. Он также подчеркнул необходимость обеспечить поставки всем нуждающимся.





Ранее сообщалось, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила поставки продовольствия в штат Ракхайн в Мьянме.





Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.





Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллиона человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.



