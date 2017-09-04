Назарбаев: Ахметжан Есимов продолжит работать на ЭКСПО

Ахметжан Есимов останется в должности председателя АО НК «Астана ЭКСПО-2017» до тех пор, пока все здания не будут переданы в пользование другим организациям и не начнут работать. Об этом сегодня сказал Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ЭКСПО 2017 стала очень важным мероприятием и событием для Казахстана, позволившее показать всему миру возможности Казахстана, Астану и регионы.

«Мы провели имиджевую огромную работу и после окончания выставки мы с вами будем участвовать в большом мероприятии по закрытию выставки и сразу же он должен начинать работать», - сказал президент.

Глава государства особенно отметил в этом контексте Международный финансовый центр Астана (МФЦА), для которого были созданы все условия, вплоть до изменения Конституции.

«Правительству четко надо понять, (оно - от авт.) в ответственности находится, чтобы все что там построено сразу начало работать. Предварительно все вроде бы подготовлено. Какие помещения куда идут. Допустим два крупных идет МФЦА, один крупный центр мы сделаем постоянно действующей выставкой Казахстана, куда все регионы предприятия будут показывать свои достижения. Еще там остается и все это должно быть занято, все должно работать», - заметил он.

«Ахметжану Смагуловичу надо продолжать работать президентом этой выставки до того, как мы все это поставим на место. Келимбетову, которого мы назначили на МФЦА, надо активно поработать чтобы все было нормально», - резюмировал Назарбаев.

Татьяна Ковалева