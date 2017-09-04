Воздавать каждому по заслугам предложил президент Назарбаев

Инициатива от ветвей власти очень слабая и, возможно, это вина президента. Такими выводами сегодня поделился Нурсултан Назарбаев во время совместного заседания Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня парламент начинает работу в новых условиях, когда и палаты (парламента), и правительство наделены дополнительными полномочиями, а значит, и ответственностью. Я откровенно вам скажу, беда наша заключается в том, что это, может быть, и моя вина, что инициатива от ветвей власти очень слабая. Обязательно надо говорить, переставлять ноги. И мы в прошлый раз, когда меняли правительство, говорили об этом. И сейчас это происходит», - сказал глава государства.

Он также отметил, что сейчас обязанности всех ветвей власти расписаны в законе и каждый знает, за что он отвечает.

«Всем все расписано по Конституции, по закону. Каждый министр отвечает на своем участке и несет ответственность. Правительство несет полную ответственность за экономическую политику страны, осуществление всех намеченных наших программ. Парламент, как законодательная власть и контрольная власть, осуществляет свои полномочия. И основная сейчас нагрузка идет на исполнительную власть, особенно на местах, давайте будем об этом помнить. И каждому воздавать, как говорится, по заслугам», - заключил он.

Татьяна Ковалева