Президент Казахстана поставил задачи перед депутатами на третью парламентскую сессию

Отменить неэффективные льготы и преференции, упростить налоговое администрирование, решить, что делать с бесплатным образованием, и обновить таможенное законодательство предстоит депутатам третьей парламентской сессии. Об этом сегодня на совместном заседании палат парламента рассказал президент Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Поскольку мы государство, которое дает бесплатное образование, здравоохранение, но за это надо платить же людям. Поэтому, в какую сторону нам идти, надо очень крепко продумать. Также следует отметить неэффективные льготы и преференции, упростить налоговое администрирование», - сказал глава государства.

«В ходе текущей сессии представить и обновить таможенное законодательство. Много раз мы говорим, сейчас в Евразийском экономическом союзе находимся и там есть общие правила, но и нам надо упросить, чтобы наш экспорт и импорт, приезд людей, которых мы сейчас в Казахстан привлекаем по туризму, так как это делается в самых развитых странах мира», - добавил Назарбаев.

Татьяна Ковалева