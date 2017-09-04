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Volvo рассказал о безопасности XC40

4 сентября 2017, 13:08

Шведский автопроизводитель рассказал о системах безопасности и умных помощниках, которыми обзавелась новая модель.

Продолжая посвященную кроссоверу Volvo XC40 тизерную кампанию, шведский автопроизводитель рассказал о системах безопасности и умных помощниках, которыми обзавелась новая модель. Самый маленький SUV бренда, построенный на платформе CMA, позаимствовал технологии у своих старших братьев – автомобилей шестидесятой и девяностой серий.

В их числе – система полуавтономного вождения Pilot Assist, система автоматического торможения City Safety, система защиты от съезда с полосы Run-off Road, система предупреждения о встречных автомобилях Cross Traffic с автоматическим торможением, система кругового обзора. Подобно XC60 и XC90, Volvo XC40 получил мультимедийный комплекс Sensus с вертикально ориентированным тачскрином и возможностью подключения к сети.

Ранее Volvo раскрыла подробности о дизайне и организации внутреннего пространства XC40. Маленький кроссовер поступит в продажу уже этой осенью, но дата премьеры пока не объявлена.

Текст: Александр Орехов
Фото: Volvo

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