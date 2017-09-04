В Казахстане ожидается похолодание
4 сентября 2017, 13:11
Значительное ослабление жары синоптики прогнозируют на юге республики.
Синоптики прогнозируют похолодание на территории страны, сообщает Zakon.kz.
В прошедшие выходные дни в Казахстане стояла жаркая погода без осадков, максимальная температура воздуха достигала плюс 28-35 градусов, а на юге республики 38-41 градус, что выше климатической нормы на 4-14 градусов, сообщили в РГП "Казгидромет".
"Однако уже в ближайшие сутки циклон с районов Поволжья начнет смещаться на восток через территорию Казахстана. С этим циклоном синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, при грозах порывистый ветер 17-22 м/с. В тыл циклона будет распространяться отрог холодного антициклона, который вызовет похолодание не только в северной половине республики, но и значительное ослабление жары на юге", - говорится в сообщении.
Фото: alau.kz.
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