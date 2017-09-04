Казахстан займется созданием киберщита

«В сегодняшнем мире самолетами и танками воевать не надо. Запустить вирус, остановить электростанции, поезда - и все. Поэтому это важнейший вопрос» - Назарбаев.

В Казахстане появится киберщит. Откладывать его создание больше нельзя, считает президент Назарбаев. Об этом он сообщил на совместном заседании палат парламента , передает корреспондент Zakon.kz.





«В последнее время стали актуальными вопросы цифровизации, информационной безопасности страны. Поэтому этим тоже нужно заниматься и комитету национальной безопасности, правительству - вы должны окончательно (...) это становится очень опасным для безопасности государства делом, и не только нашего. Большие государства от этого страдают. В плане нации поставлены конкретные задачи по развитию информационного общества, законопроект находится у вас на рассмотрении», - сказал Назарбаев.





«Но есть и другая сторона, - добавил он. - Только за последние три года объем противоправного контента вырос в интернете в 40 раз. Значит, нам необходим надежный киберщит Казахстана. Мы не можем откладывать его создание, надо защитить интересы нашей страны, нашу культуру, наши ценности. Это вопрос безопасности. В сегодняшнем мире самолетами и танками воевать не надо. Запустить вирус, остановить электростанции, поезда - и все. Не надо воевать, не надо солдат пускать. Поэтому это важнейший вопрос».





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Newsader



