Депутаты рассмотрят законопроект о развитии оборонной аэрокосмической промышленности

Законопроект о развитии оборонной аэрокосмической промышленности будет вынесен в парламент в текущем году. Об этом сегодня на совместном заседании палат парламента сказал Нурсултан Назарбаев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





По его мнению, оборонная аэрокосмическая промышленность требует особого внимания.





«Для развития отрасли создано соответствующее министерство, ведем переговоры. Законопроект, который позволит полноценно развернуть работу этого министерства, будет внесен в парламент в текущем году», - сказал он.





«Развитие собственной оборонной промышленности, кроме всего этого, это рост ВВП, это новые рабочие места. Научно-технический прогресс всегда там делается. Туда направляется самое острие всех новаций, и его надо будет подробно посмотреть, грамотно и оперативно принять» - дал указание Назарбаев.





Татьяна Ковалева, Астана