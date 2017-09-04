Назарбаев предложил расширить полномочия Нацбанка

Государство должно перестать субсидировать банки второго уровня и поддерживать их на плаву. Так считает Президент РК Нурсултан Назарбаев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Банки все частные. Работали, работали, дошли до ручки, и теперь государство опять финансирует. Надо кончать с этим, надо эти банки лучше уничтожить и взять на себя, чем им платить. Почему мы должны частнику, который сам работает зарабатывает еще и субсидировать. Сейчас другая система. Все должны понимать, если ты стал частником, то ты полностью отвечаешь. Банкрот-банкрот, недоработал, не умеешь работать эффективно. Давайте встанем на эту дорогу, потому что у нас же другого пути нет», - сказал глава государства во время совместного заседания палат парламента.





Он убежден, Национальному Банку РК, как регулятору, необходимо работать в привентивном режиме. Следовательно, ему надо законодательно дать больше возможностей для контроля банков.





«Если вы помните, я каждый год проводил Конгресс финансистов когда-то. Тогда было бурное время, когда нам с запада давали денег, сколько хочешь, занимай, на. И все банкиры выступали с трибуны и говорили: «Господин президент, почему вы не разрешаете, они же нам дают, за такие проценты, мы же должны брать». Но никто не думал, как потом рассчитываться. А когда настало время рассчитываться, у нас возникли БТА банк и все остальные банки, как черт в тарелке. И мы разбирались, вложили огромные деньги туда», - сказал Назарбаев.





По его мнению, событий тех лет могло и не быть, если бы Нацбанк контролировал каждый шаг банкиров.





«Когда они выводили деньги, где был Нацбанк, контролирующие органы? Когда они куда-то вкладывали, где был Нацбанк? А у Нацбанка нет сегодня таких прав, мы должны дать, чтобы он жестко контролировал каждый банк. Как только ушел налево, останавливать и сказать: мы у тебя отбираем лицензию, не умеешь работать или возврати».





«Я очень прошу депутатов внимательно этот пункт посмотреть, чтобы мы не имели эксцессов, которые мы имели. Это необходимо, чтобы не допустить провалов в деятельности частных банков, за которые государство потом рассчитывается», - обратился президент к депутатам.



