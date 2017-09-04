В Алматы совместно с оборонными ведомствами Казахстана и США проведен учебный курс

В Алматы на базе Центра военной медицины Министерства обороны РК в рамках международного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Соединенных Штатов Америки проведен совместный учебный курс с немедицинским составом тактического звена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам обороны г. Алматы.





Организатором курса «Оказание первой медицинской помощи при травмах и ранениях немедицинским персоналом» является Главное военно-медицинское управления Вооруженных сил РК при содействии Департамента международного сотрудничества ВС РК, отдела военного сотрудничества посольства США и Оборонного института медицинских операций Департамента обороны США.





Совместные курсовые занятия являются очередным мероприятием совместного пятилетнего плана сотрудничества военных медицинских работников на 2017-2022 годы. Курсы проводятся в два этапа.





На первом этапе инструкторами Оборонного института медицинских операций (DIMO) ведомства США проводилась подготовка инструкторов из числа преподавательского состава ЦВМ МО РК. Второй этап проводился совместно с подготовленными инструкторами, где обучались военнослужащие немедицинского состава тактического звена Вооруженных Сил Республики Казахстан. В программу курса входят теоретическая подготовка (презентация учебного материала, методические рекомендации), отработка практических навыков (на симуляционном оборудовании).





По завершении курса, проведено учебно-тренировочное занятие по оказанию первой медицинской помощи при массовых ранениях.











