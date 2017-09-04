Назарбаев: Новое медицинское оборудование в областях лежит и гниет
4 сентября 2017, 13:42
Президент отчитал министра здравоохранения.
Вопрос регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий поднял глава государства на совместном заседании палат парламента, передает корреспондент Zakon.kz.
Он еще раз напомнил, что казахстанцы имеют право пользоваться доступными, качественными, безопасными лекарствами. А потому необходимы меры, предотвращающие завышение цен в сфере, и регуляция оборота лекарств и медицинских изделий.
«У нас какая-то монополия производства лекарств тоже. Как только приходит новая компания и предлагает построить фармацевтическую фабрику с линейкой в 50 лекарств, ни в какую она не пройдет. Везде ставятся барьеры: «Это не то» и «То не то». А почему? Потому что сложилась структура поставщиков и тех, кто здесь принимают. Там есть какая-то маржа и не хотят. Биртанову я поручил разобраться с этим делом, - сказал президент. - По-моему, шаги он делает правильные, но надо до конца довести. До того добаловались, что помните, я сказал, поднимем медицину, будем операции все делать у нас дома».
«Новое оборудование в областях лежит и гниет. Заказали, что нужно и не нужно. Этим, кстати, балуются у нас и акимы, и все остальные. При рассмотрении бюджета брали, а потом не осваиваются, потому что это было не продумано. Разбираешься? – обратился он к министру здравоохранения Елжану Биртанову. - Доложишь потом».
Он отметил, что фармацевтический рынок, это не просто бизнес, а в первую очередь, здоровье каждого человека и нации в целом.
«Мы можем, я вижу есть желающие построить такие фабрики, чтобы создать конкуренцию, удешевить медицинские препараты и сделать их качественными», - заключил он.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Kazday
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876063-80b57533cd1d5ac3be4c3d2feb5d436e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...