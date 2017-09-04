Лидеры БРИКС поддержали астанинский процесс

Лидеры стран БРИКС заявили о поддержке астанинского и женевского форматов переговоров по урегулированию в Сирии, а также зон деэскалации, установленных в республике, говорится в принятой по итогам саммита в Сямэне, сообщает сообщает РИА Новости





Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа. Помимо этого идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.





"Мы вновь заявляем, что единственным долгосрочным решением кризиса в Сирии является инклюзивный политический процесс "по инициативе и под руководством при ведущей и определяющей роли" самого сирийского народа, гарантирующий суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности ООН и отвечающий законным чаяниям сирийского народа", — отмечается в документе.





"Мы решительно поддерживаем женевские мирные переговоры и астанинский процесс и приветствуем организацию в Сирии зон деэскалации, которые способствовали снижению уровня насилия и созданию позитивной динамики и условий для достижения существенного прогресса в мирных переговорах под эгидой ООН. Мы выступаем против использования химического оружия кем бы то ни было в каких бы то ни было целях и при каких бы то ни было обстоятельствах", — говорится в декларации.



