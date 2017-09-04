Назарбаев: Самозанятость - это прямой уход от налогов, вот что это такое!
4 сентября 2017, 13:58
По его мнению, государство создало все условия для того, чтобы человек мог официально трудоустроиться и честно платить налоги в государственную казну.
Самозанятость - это прямой уход от налогов. Так считает президент Нурсултан Назарбаев. Об этом он сказал во время совместного заседания палат парламента, передает корреспондент Zakon.kz.
«У нас 2,7 млн человек считаются самозанятыми. Я все время задаю всем министрам социальной защиты - где это такое есть в мире слово "самозанятые". Это самый прямой уход от налогов, вот что это такое!» - сказал президент.
По его мнению, государство создало все условия для того, чтобы человек мог официально трудоустроиться и честно платить налоги в государственную казну.
«Он должен расплатиться с государством за возможность заниматься своим делом. Он что безработный? За безработных мы приняли решение: если тебе нет работы, мы даем микрокредит в деревне. Купи две коровы, дои их и продавай, или посади огород и плати государству. Хорошо поработаешь, в следующем году еще пять раз дадим. А кто этим не хочет заниматься, поехали в город, мы тебя обучим бесплатно и там устроим», - заключил он.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: YK-news.kz
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