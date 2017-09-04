Назарбаев: Самозанятость - это прямой уход от налогов, вот что это такое!

По его мнению, государство создало все условия для того, чтобы человек мог официально трудоустроиться и честно платить налоги в государственную казну.

Самозанятость - это прямой уход от налогов. Так считает президент Нурсултан Назарбаев. Об этом он сказал во время совместного заседания палат парламента, передает корреспондент Об этом он сказал во время совместного заседания палат парламента, передает корреспондент Zakon.kz





«У нас 2,7 млн человек считаются самозанятыми. Я все время задаю всем министрам социальной защиты - где это такое есть в мире слово "самозанятые". Это самый прямой уход от налогов, вот что это такое!» - сказал президент.





По его мнению, государство создало все условия для того, чтобы человек мог официально трудоустроиться и честно платить налоги в государственную казну.





«Он должен расплатиться с государством за возможность заниматься своим делом. Он что безработный? За безработных мы приняли решение: если тебе нет работы, мы даем микрокредит в деревне. Купи две коровы, дои их и продавай, или посади огород и плати государству. Хорошо поработаешь, в следующем году еще пять раз дадим. А кто этим не хочет заниматься, поехали в город, мы тебя обучим бесплатно и там устроим», - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана