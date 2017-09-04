Назарбаев отметил слабую инициативность ветвей власти

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил очень слабую инициативу ветвей власти, передает Казинформ.

«Сегодня Парламент начинает работу в новых условиях, когда и его палаты, и Правительство наделены дополнительными полномочиями, а значит, и ответственностью. Я откровенно вам скажу, беда наша заключается в том (это может быть и моя вина), что инициатива от ветвей власти очень слабая. Обязательно надо говорить, переставлять ноги. И мы в прошлый раз, когда меняли Правительство, говорили об этом. И сейчас это происходит. Далее это недопустимо. Всем все расписано по Конституции, по закону. Каждый министр отвечает на своем участке и несет ответственность», - отметил Глава государства, выступая на совместном заседании палат Парламента РК.

По его словам, Правительство несет полную ответственность за экономическую политику страны, осуществление всех намеченных программ. Парламент как законодательная власть и контрольная власть осуществляет свои полномочия.

«И основная нагрузка сейчас идет на исполнительную власть. Практические задачи возложены на исполнительную власть. Правительство страны остается основным разработчиком большинства законопроектов в рамках ежегодного плана законопроектных работ», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В то же время, рассказал Президент, депутаты Парламента стали проявлять больше законодательных инициатив. Глава государства считает это позитивным явлением.

«При этом как всегда следует исходить из общегосударственных, а не узковедомственных или региональных интересов. Мы это наблюдаем. Понятно, каждый депутат хочет понравиться тому региону, откуда избирался, это во всех парламентах мира есть. Но согласно Конституции и Закону «О парламенте» мы определили, что мы работаем все на страну в целом, и тогда будет всем регионам хорошо», - резюмировал Президент.

Дамир Байманов