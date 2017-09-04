В Бишкеке из-за террористической угрозы отменен матч Кыргызстан-Мьянма

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков своим решением отменил намеченный на 5 сентября матч Кыргызстан – Мьянма в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019 по футболу в целях обеспечения безопасности, сообщила сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы кабмина.





В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.





"В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды, матч отменен", - сообщила собеседница агентства.





По ее данным, причиной отмены спортивного состязания стала "информация, поступившая от правоохранительных органов" республики о возможности попытки организации массовых беспорядков.





Игра национальных сборных Мьянмы и Кыргызстана должна была состояться 5 сентября на центральном стадионе Бишкека. В настоящий момент федерация футбола Кыргызстана ведет переговоры с Мьянмой и ФИФА о переносе даты и места матча.





Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.





Рохинджа (рохинья) - этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX - начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" - буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.



