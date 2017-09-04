Инвестиции в проекты возобновляемой энергетики в Европе

Dentons представляет Вашему вниманию справочник 2017 года «Инвестиции в проекты возобновляемой энергетики в Европе», подготовленный в сотрудничестве с Recharge, глобальным поставщиком информации и новостей в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Рынок возобновляемых источников энергии постоянно изменяется. Коммерческий успех проектов возобновляемой энергетики зависит от понимания текущих и предполагаемых будущих тенденций и предоставляемых ими возможностей, минимизации рисков и использования гибкой бизнес-модели, устойчивой к неожиданным серьезным изменениям.

В справочнике представлен обзор перспектив для инвестиций в проекты возобновляемой энергетики в 16 юрисдикциях Европы и Центральной Азии.

Загрузить справочник «Инвестиции в проекты возобновляемой энергетики в Европе»:

http://insights.eu.dentons.com/PDF/Dentons_Guide_to_Investing_in_renewable_energy_projects_in_Europe _ January_2017.PDF