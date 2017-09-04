Назарбаев предложил расширить полномочия Нацбанка

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил значительно расширить полномочия Национального банка, сообщает МИА «Казинформ».

«Время показало, что Нацбанку, как регулятору, необходимо работать превентивном режиме. Следовательно, ему надо законодательно дать больше возможностей для контроля банков. Если вы помните, я каждый год проводил конгресс финансистов. Тогда было бурное время, когда нам с запада давали денег, сколько хочешь. Все банкиры выступали с трибуны и говорили: «Господин Президент, почему вы не разрешаете? Они же нам дают за такие проценты. Мы же должны брать». Но никто не думал, как потом рассчитываться. А когда настало время рассчитываться, у нас возникли БТА-банк и остальные, «как черт в тарелке». И мы разбирались, вложили огромные деньги туда», - рассказал Президент на совместном заседании палат Парламента.

Нурсултан Назарбаев отметил, что такие последствия - результат того, что Нацбанк «не контролировал каждый шаг банков второго уровня».

«Когда они выводили деньги, где был Нацбанк, контролирующие органы? Когда они куда-то вкладывали, где был Нацбанк? У Нацбанка и сегодня нет таких прав. Мы должны дать, чтобы он жестко контролировал каждый банк. Как только ушел налево - останавливать и сказать, мы у тебя отбираем лицензию, не умеешь работать или возврати. Я очень прошу депутатов внимательно этот пункт посмотреть, чтобы мы не имели эксцессов, которые мы имели. Это необходимо, чтобы не допустить провалов в деятельности частных банков, за которые государство потом рассчитывается», - добавил Нурсултан Назарбаев.