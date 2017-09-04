В аэропорту Астаны начнут ремонт взлетно-посадочной полосы
4 сентября 2017, 14:06
Ремонт будет производится с 15 по 24 сентября.
Взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в сентябре будут ремонтировать, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании “Эйр Астана”.
Авиакомпания просит пассажиров проверять заранее расписание прилётов и вылетов в аэропорт столицы.
Авиакомпания “Эйр Астана” вносит изменения в расписание полетов из/в международного аэропорта Нурсултан Назарбаев с 15 по 24 сентября с 10.00 до 16.00 в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. Проверяйте информацию о вашем рейсе...
Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание, - сообщила на странице в Faсebook авиакомпания.
Фото с сайта marlentour.kz
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