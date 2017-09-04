Чиновники вместо детсадов строили дворцы с бассейнами - Назарбаев
4 сентября 2017, 14:09
Президент призвал не бояться отдавать определенные сферы в частные руки.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь призвал развивать государственно-частное партнерство в социальной сфере, сообщает МИА «Казинформ».
«Смотрите, сколько построено детских садов по государственно-частному партнерству. Не такое уж большое дело оказалось. А наши чиновники строили вместо детских садов дворцы, внутри них бассейны. Еще там строили ботанический сад и музыкальные салоны. У нас для спорта есть построенные бассейны, есть музыкальные школы. Нам надо, чтобы родители могли детей во время работы отдать в этот детский сад, чтобы он еще помогал этим детям развиваться. Этим надо заниматься», - рассказал Президент на совместном заседании палат Парламента.
Президент призвал не бояться отдавать определенные сферы в частные руки.
«Частные стоматологии работают же. (...) Я видел школы и детские сады, которые строятся по ГЧП. Строить детский сад бизнесу сегодня выгодно. Государство же субсидирует, родители тоже платят - они (бизнесмены - прим. автора) там могут заработать. И не надо хоромы строить. На первых этажах многоквартирных домов это делается, несколько квартир объединяется и для 20-30 малышей создаются удобные условия. Давайте по этому пути пойдем», - добавил Нурсултан Назарбаев.
Фото: kazinform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876071-f84d653028f23f6306c9d4bbd8664528
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...