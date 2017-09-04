Прекратить господдержку неэффективных частных предприятий потребовал Президент

По словам Президента, то же самое можно сказать в отношении банков второго уровня, которые опять финансируются государством.

Прекратить государственную поддержку неэффективных частных предприятий потребовал Президент РК Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента , сообщает МИА « , сообщает МИА « Казинформ ».





«В Послании народу поставлена задача доведения средств до реальной экономики. Необходим тщательный мониторинг и контроль за внешними и внутренними займами в квазигосударственном секторе, особо отмечаю это. У нас есть два долга - государственный, ответственность государства, небольшой, менее 20 процентов. А сколько должен квазигосударственный сектор, это второй вопрос. И не надо считать, что это не наше дело. Придет время, это будет наше дело. Поэтому, сейчас надо заниматься. Мы очень либерально относимся к тем, кто работает плохо, неэффективно. Сельское хозяйство до чего довели? Занимали, занимали, занимали - пришли сейчас уже, уперлись в стену, что делать надо? Банкротить надо. Ничего страшного. Один миллион фермеров банкротится в Америке, один миллион создается. Недавно на Астанинском форуме приводили пример - в Вашингтоне 1 500 ресторанов банкротятся и снова создаются. А мы все держимся - а как посеем, а как убирать будем? Вот, довели до таких долгов, что все равно сейчас приходится сегментировать и, фактически, банкротить эти крупные олигархические сельскохозяйственные предприятия», - сказал Н.Назарбаев.





По словам Президента, то же самое можно сказать в отношении банков второго уровня, которые опять финансируются государством.





«Надо кончать с этим. Надо эти банки лучше уничтожить и взять на себя, чем им платить. Почему мы должны частнику, который сам работает, зарабатывает, еще и субсидировать? Или вот этим латифундистам, которые до миллиона гектаров имеют, пшеница их собственность, все, что производится - их собственность, а государство должно им давать еще деньги», - заявил Глава государства.



