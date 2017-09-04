Назарбаев вновь поднял вопрос лекарственного обеспечения

Вопрос регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий поднял глава государства на совместном заседании палат парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Он еще раз напомнил, что казахстанцы имеют право пользоваться доступными, качественными, безопасными лекарствами. А потому необходимы меры, предотвращающие завышение цен в сфере, и регуляция оборота лекарств и медицинских изделий.

«У нас какая-то монополия производства лекарств тоже. Как только приходит новая компания и предлагает построить фармацевтическую фабрику с линейкой в 50 лекарств, ни в какую она не пройдет. Везде ставятся барьеры: «это не то», и «то не то». А почему? Потому что сложилась структура поставщиков и тех, кто здесь принимают. Там есть какая-то маржа и не хотят. Биртанову я поручил разобраться с этим делом, - сказал президент. - По-моему, шаги он делает правильные, но надо до конца довести. До того добаловались, что помните, я сказал, поднимем медицину, будем операции все делать у нас дома».

«Новое оборудование в областях лежит и гниет. Заказали что нужно и не нужно. Этим, кстати, балуются у нас и акимы и все остальные. При рассмотрении бюджета брали, а потом не осваиваются, потому что это было не продумано. Разбираешься? - обратился он к министру здравоохранения Елжану Биртанову. - Доложишь потом».

Он отметил, что фармацевтический рынок, это не просто бизнес, а в первую очередь, здоровье каждого человека и нации в целом.

«Мы можем, я вижу есть желающие построить такие фабрики, чтобы создать конкуренцию, удешевить медицинские препараты и сделать их качественными» - заключил он.

Татьяна Ковалева