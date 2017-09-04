Беженцы Рохинджа спасаются от насилия в Мьянме

В ходе столкн овений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек. Было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей, следует из заявления военных Мьянмы.





Боевики-рохинджа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор с 25 августа. Тысячи беженцев стали покидать Мьянму, спасаясь от насилия. Некоторые из них бежали в соседний Бангладеш, на необитаемые острова в Бенгальском заливе и "ничейные земли" на берегах тропических рек возле границы двух стран.