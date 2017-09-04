Беженцы Рохинджа спасаются от насилия в Мьянме
4 сентября 2017, 14:15
Мужчины, женщины и дети пытаются перейти границу Бангладеша.
В ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек. Было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей, следует из заявления военных Мьянмы.
Боевики-рохинджа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор с 25 августа. Тысячи беженцев стали покидать Мьянму, спасаясь от насилия. Некоторые из них бежали в соседний Бангладеш, на необитаемые острова в Бенгальском заливе и "ничейные земли" на берегах тропических рек возле границы двух стран.
В 2012 году рохинджа выгоняли, вытесняли и убивали на религиозной почве, около 120 тыс. человек стали бездомными без права на социальную и медицинскую помощь. В этом году с ними расправляются, ссылаясь на террористическую угрозу. ООН неоднократно обвиняла власти Мьянмы в геноциде рохинджа. Два месяца назад Бирма выгнала 20 тысяч рохинджа в Бангладеш – страну, откуда они якобы родом.
Фото: Reuters/ NY Times.
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