Качество жизни населения в Казахстане в 2017 году

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств 56,5% населения страны (по субъективной оценке респондентов) удовлетворены своей жизнью в целом, при этом в сельской местности удовлетворенных больше (63,5%), чем в городах (52,4%). Мужчин удовлетворенных своей жизнью больше, чем женщин - 60,3% и 53,8% соответственно.

По сравнению с аналогичным обследованием, проводимым два года назад, удовлетворенность жизнью домашних хозяйств снизилась на 4,7 процентных пункта (в 2015 году - 61,2%).

Результаты опроса показали, что своим финансовым положением удовлетворены 20,4% домашних хозяйств, при этом удовлетворенность самозанятых выше, чем у работников по найму - 29,4% и 20,6% соответственно.

По итогам обследования своим здоровьем удовлетворены 47,2% опрошенных респондентов, частично удовлетворены - 46,8%. При этом с возрастом удовлетворенность своим здоровьем снижается в среднем в три раза. По мнению респондентов среди частых проблем при посещении учреждений здравоохранения являются большие очереди (70,7%), дефицит врачей узкой специализации (43,8%) и некомпетентность (халатность) врачей (29,3%).

Более половины респондентов (55,3%) указали, что уверены в моральной поддержке родственников или знакомых, при этом мужчины и женщины почти единодушны во мнении, что получат моральную поддержку (56,8% и 54,3% соответственно).

Объемом своего свободного времени удовлетворены 40,4% респондентов, при этом только 28,3% респондентов готовы тратить его на занятие спортом или физкультурой.

Отмечаем, что из предложенного перечня поставщиков основных государственных услуг, больше всего респонденты удовлетворены качеством услуг предоставляемых Центрами обслуживания населения - 63,1% от опрошенных респондентов.

Среди основных проблем в приобретении жилья респонденты указали высокую стоимость жилья (52,6%), недостаток денежных средств (34,5%) и высокие процентные ставки ипотечных кредитов (29,4%).

По уровню материального обеспечения (достатка) 52,1% респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности, 2,6% респондентов указали низкий уровень обеспеченности и лишь 0,3% респондентов отнесли себя к высокому уровню обеспеченности.

При этом по уровню дохода 35,2% респондентов указали, что они могут купить все, что необходимо, 31,4% считают, что им хватает на питание и одежду, но не могут себе позволить купить товары длительного пользования (телевизор, холодильник и другое), а 3,8% респондентов указали, что испытывают недостаток денег на питание.

На вопросы по испытываемым видам лишений в домохозяйствах 36% респондентов указали, что не могут оплатить прием у платного врача, не всегда могут найти деньги на жизненно важные лекарства 31,9% респонтентов.

О том, что их благосотояние не изменилось за последний год отметили 59,8% респондентов, а указали, что улучшилось 33,6% респондентов.

О своем перспективном будущем положительно думают 40,2% респондентов, предполагают, что будет улучшение в будущем 37,7%, и лишь 0,3% респондентов думают, что жить будут хуже.