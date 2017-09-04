Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Водителей кортежа с веселыми пассажирами в Актау накажут

4 сентября 2017, 14:44

Им предстоит выплатить штраф.

Четверых водителей-нарушителей, ставших героями видеоролика, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает "Лада".

Молодые люди - пассажиры автомашин Toyota Camry, Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser Prado - высунувшись из окон авто, разъезжали по дворам города. Все их действия сопровождались автомобильными сигналами и громкими возгласами.

- Инцидент произошел 9 июля в Актау. В отношении четверых водителей составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 614 и части 1 статьи 593 КоАП РК. Водителям предстоит выплатить штраф в размере пять МРП (11 345 тенге) и три МРП (6 807 тенге), - сообщили в ведомстве.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...