Водителей кортежа с веселыми пассажирами в Актау накажут
4 сентября 2017, 14:44
Им предстоит выплатить штраф.
Четверых водителей-нарушителей, ставших героями видеоролика, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает "Лада".
Молодые люди - пассажиры автомашин Toyota Camry, Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser Prado - высунувшись из окон авто, разъезжали по дворам города. Все их действия сопровождались автомобильными сигналами и громкими возгласами.
- Инцидент произошел 9 июля в Актау. В отношении четверых водителей составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 614 и части 1 статьи 593 КоАП РК. Водителям предстоит выплатить штраф в размере пять МРП (11 345 тенге) и три МРП (6 807 тенге), - сообщили в ведомстве.
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