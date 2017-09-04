В Грозном проходит многотысячный митинг в поддержку мусульман Мьянмы

Ранее с несколькими заявлениями на эту тему выступил глава республики Рамзан Кадыров.

В Грозном в 14:00 аст начался митинг в поддержку мусульман Мьянмы. На акцию, прямую трансляцию которой ведет телеканал "Грозный ТВ", пришли тысячи людей.





Житель Грозного Аслан Борзоев сообщил РБК , что собравшиеся полностью заполнили площадь перед мечетью «Сердце Чечни». «Люди оставляли свои машины далеко за пределами центра, так как здесь большое скопление, шли пешком на площадь. Мы пришли поддержать народ рохинджа. Участники митинга продолжают собираться, людей с каждой минутой становится все больше», — добавил он, отметив, что некоторые участники митинга пришли с транспарантами, на которых написаны слова поддержки мусульманам Мьянмы и призывы против геноцида народа рохинджа.





Накануне Рамзан Кадыров провел прямую трансляцию в своем Instagram, заявив о желании всячески поддерживать мусульман Мьянмы. Глава Чечни при этом заявил, что выступит против позиции России в том случае, если она поддержит военных Мьянмы, убивших несколько тысяч мусульман.





Сказал Кадыров и о митинге. «Мне говорят, что надо провести митинг. От этого ничего не изменится. Но чтобы все успокоились, высказались, я готов провести митинг в Грозном», — отметил он.





Накануне около 800 мусульман вышли к посольству Мьянмы в Москве, выражая свой протест. Хотя акция была несанкционированной, полиция в происходящее не вмешивалась. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что никаких нарушений общественного порядка зафиксировано не было.





Конфликт между представителями народа рохинджа и властями Мьянмы продолжается уже на протяжении нескольких десятилетий. Рохинджа требуют независимости, а власти Мьянмы выступают против.





1 сентября Reuters со ссылкой на заявление армии Мьянмы сообщил о том, что в ходе противостояния правительственных сил и представителей рохинджа в течение недели погибло около 400 человек. При этом потери армии республики, согласно заявлению властей Мьянмы, из них составили только 15 человек.​



