Гособвинение просит для Жанболата Мамая ограничение свободы с конфискацией

Гособвинение запросило для главного редактора газеты "Саяси Калам. Трибуна" Жанболата Мамая, обвиняемого в отмывании денег АО "БТА Банк", четыре года лишения свободы условно и конфискацию имущества, сообщает

Гособвинение не нашло отягчающих обстоятельств по делу, а к смягчающим отнесло наличие у подсудимого малолетних детей и престарелых родителей.





"Прошу признать Жанболата Мамайулы виновным по статье 193 части 3 подпунктам "б", "в" УК РК в редакции 1997 года и назначить Мамаю Жанболату Мамайулы наказание в виде четырех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком до трех лет", — зачитал гособвинитель.





Как рассказала адвокат Жанболата Мамая Жанара Балгабаева, по мнению защиты, действия Жанболата Мамая квалифицированы по статье 193 (Легализация незаконно нажитого имущества), не подтверждаются материалами дела.





"Жаримбетов (экс-зампред БТА Банка – прим. ред.) в своих показаниях утверждал, что до прихода в БТА банк был успешным предпринимателем, имел свои средства и оказывал безвозмездную помощь для поддержания детских домов, спортсменов. Также он оказал помощь, в том числе, и Жанболату Мамаю. Получается, что в этом отношении какая-то дискриминация, когда в отношении одних та самая помощь не считается легализацией, а в отношении Жанболата это органом уголовном преследования была воспринята как легализация", — комментирует адвокат.





Между тем, адвокат отметила, что органы уголовного преследования никогда не откажутся от своего обвинения, и то, что сейчас просят ограничение свободы, а не лишение — это большой плюс и позитивный момент. С последним словом в суде Жанболат Мамай выступит 6 сентября.



