Гособвинение просит для Жанболата Мамая ограничение свободы с конфискацией
4 сентября 2017, 14:52
Его обвиняют в отмывании денег АО "БТА Банк".
Гособвинение запросило для главного редактора газеты "Саяси Калам. Трибуна" Жанболата Мамая, обвиняемого в отмывании денег АО "БТА Банк", четыре года лишения свободы условно и конфискацию имущества, сообщает
Гособвинение не нашло отягчающих обстоятельств по делу, а к смягчающим отнесло наличие у подсудимого малолетних детей и престарелых родителей.
"Прошу признать Жанболата Мамайулы виновным по статье 193 части 3 подпунктам "б", "в" УК РК в редакции 1997 года и назначить Мамаю Жанболату Мамайулы наказание в виде четырех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком до трех лет", — зачитал гособвинитель.
Как рассказала адвокат Жанболата Мамая Жанара Балгабаева, по мнению защиты, действия Жанболата Мамая квалифицированы по статье 193 (Легализация незаконно нажитого имущества), не подтверждаются материалами дела.
"Жаримбетов (экс-зампред БТА Банка – прим. ред.) в своих показаниях утверждал, что до прихода в БТА банк был успешным предпринимателем, имел свои средства и оказывал безвозмездную помощь для поддержания детских домов, спортсменов. Также он оказал помощь, в том числе, и Жанболату Мамаю. Получается, что в этом отношении какая-то дискриминация, когда в отношении одних та самая помощь не считается легализацией, а в отношении Жанболата это органом уголовном преследования была воспринята как легализация", — комментирует адвокат.
Между тем, адвокат отметила, что органы уголовного преследования никогда не откажутся от своего обвинения, и то, что сейчас просят ограничение свободы, а не лишение — это большой плюс и позитивный момент. С последним словом в суде Жанболат Мамай выступит 6 сентября.
Ранее Жанболату Мамаю было предъявлено обвинение в легализации похищенных преступным сообществом средств БТА Банка. Сумма, которая заявлена в обвинительном заключении, составляет 110 тысяч долларов. По версии государственного обвинения, Мамай, занимая должность главного редактора газеты, неоднократно получал от Аблязова и экс заместителя председателя правления БТА банка Жаксылыка Жаримбетова похищенные денежные средства банка, которые затем использовал в финансовых операциях ИП "Алан журт", ИП "Калам", газеты "Саяси Калам. Трибуна". Жанболат Мамай был арестован в феврале этого года.
Напомним, 7 июня в Алматы завершился процесс по делу беглого банкира Мухтара Аблязова. Ему инкриминировалось создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам приговорил главного подсудимого по делу БТА Банка к 20 годам лишения свободы.
Фото: Ак Жайык
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