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В Усть-Каменогорске на пешеходном переходе сбили двух школьниц

4 сентября 2017, 14:57

Пострадавших школьниц госпитализировали.

Вчера на нерегулируемом пешеходном переходе в районе моста через Комендантку иномарка сбила двух девочек-подростков. В отношении автомобилиста начато уголовное расследование, передает корреспондент YK-avto.kz.

Как сообщили в УВД Усть-Каменогорска, инцидент произошел вечером 3 сентября на проспекте Независимости, в районе кафе «Кактус».

— Автомобиль марки «Тойта Камри» двигался со стороны 45-го гастронома в сторону площади Ушанова, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Перед въездом на мост водитель не пропустил двух девочек на переходе и сбил их. Пострадавших школьниц госпитализировали.

В отношении 39-летнего автомобилиста начато уголовное расследование. В момент ДТП мужчина был трезв.

Артур Власов
Фото с сайта progorod58.ru

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