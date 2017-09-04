В Усть-Каменогорске на пешеходном переходе сбили двух школьниц

Вчера на нерегулируемом пешеходном переходе в районе моста через Комендантку иномарка сбила двух девочек-подростков. В отношении автомобилиста начато уголовное расследование, передает корреспондент передает корреспондент YK-avto.kz





Как сообщили в УВД Усть-Каменогорска, инцидент произошел вечером 3 сентября на проспекте Независимости, в районе кафе «Кактус».





— Автомобиль марки «Тойта Камри» двигался со стороны 45-го гастронома в сторону площади Ушанова, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Перед въездом на мост водитель не пропустил двух девочек на переходе и сбил их. Пострадавших школьниц госпитализировали.





В отношении 39-летнего автомобилиста начато уголовное расследование. В момент ДТП мужчина был трезв.





Артур Власов