Мы должны тратить деньги на качественные кинофильмы, а не просто «шлепать» их - Назарбаев

"Если это неконкурентное, не надо нам гоняться за числом".

Снимать качественные кинофильмы и тщательно подготовить закон «О кинематографии» призвал Нурсултан Назарбаев во время совместного заседания палат парламента , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, во время работы по модернизации общественного сознания чиновникам и всем, кто участвует в реализации государственной программы не следует зацикливаться на чуждых устаревших догмах.





«У нас есть свой богатый опыт, ценности, путь развития. Особое значение имеет сфера культуры, что требует совершенствования законодательства в этой области. В частности, у вас в плане законопроектных работ впервые будет приниматься закон «О кинематографии». Здесь предстоит определить концептуально основы дальнейшего развития отечественной киноиндустрии», - сказал президент.





Он отметил активизацию казахстанских телеканалов и киностудий в области изготовления собственного видеоконтента, но обратил внимание, что в погоне за количеством не нужно забывать о качестве продукта.





«Раз мы говорим о культуре, идеологии, мы все хорошо знаем, что всю идеологию на западе делает такая система, как Голливуд или другие киностудии, насаждая, укрепляя и объясняя свои ценности, свою культуру, свою идеологию. Поэтому мы деньги на кинематографию должны целенаправленно тратить на качественный продукт, а не просто «шлепать» кинофильмы – нужно или не нужно. Если это неконкурентное, не надо нам здесь гоняться за числом», - объяснил он.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Brod.kz



