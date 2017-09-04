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Мы должны тратить деньги на качественные кинофильмы, а не просто «шлепать» их - Назарбаев

4 сентября 2017, 15:01

"Если это неконкурентное, не надо нам гоняться за числом".

Снимать качественные кинофильмы и тщательно подготовить закон «О кинематографии» призвал Нурсултан Назарбаев во время совместного заседания палат парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, во время работы по модернизации общественного сознания чиновникам и всем, кто участвует в реализации государственной программы не следует зацикливаться на чуждых устаревших догмах.

«У нас есть свой богатый опыт, ценности, путь развития. Особое значение имеет сфера культуры, что требует совершенствования законодательства в этой области. В частности, у вас в плане законопроектных работ впервые будет приниматься закон «О кинематографии». Здесь предстоит определить концептуально основы дальнейшего развития отечественной киноиндустрии», - сказал президент.

Он отметил активизацию казахстанских телеканалов и киностудий в области изготовления собственного видеоконтента, но обратил внимание, что в погоне за количеством не нужно забывать о качестве продукта.

«Раз мы говорим о культуре, идеологии, мы все хорошо знаем, что всю идеологию на западе делает такая система, как Голливуд или другие киностудии, насаждая, укрепляя и объясняя свои ценности, свою культуру, свою идеологию. Поэтому мы деньги на кинематографию должны целенаправленно тратить на качественный продукт, а не просто «шлепать» кинофильмы – нужно или не нужно. Если это неконкурентное, не надо нам здесь гоняться за числом», - объяснил он.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Brod.kz


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