Ученые убили раковые клетки "похмельем"

Учёные из Университета Дьюка разработали уникальный метод терапии рака с помощью инъекций с высоким содержанием этанола, сообщает пресс-служба Американского совета по науке и здоровью. Авторы исследования отмечают, что инъекции геля на основе этанола непосредственно в определённый тип опухоли привели к феноменальным результатам, пишет пишет Life





В ходе исследования на грызунах был применён препарат, который воздействует на клетки опухоли так же, как большие дозы алкоголя воздействуют на организм человека. Инъекция этанолсодержащего препарата заставляет опухоль "умирать от обезвоживания". Испытания препарата на грызунах показали, что имеет место не только значительное уменьшение воспалительных процессов, но и резкое изменение размеров злокачественных образований.





Алкогольная бомбардировка белков опухоли обладает и другим важным преимуществом по сравнению с традиционными методами лечения — низкой стоимостью. Каждая инъекция, по словам медиков, обходится не дороже 2000 тенге (пяти долларов).





Даже несмотря на то, что раствор этанола с этилцеллюлозой, по словам учёных, требует неоднократного курсового введения, его эффективность в несколько раз выше, чем у традиционных методов лечения, в том числе и хирургических.



