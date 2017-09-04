Ученые убили раковые клетки "похмельем"
4 сентября 2017, 15:13
Инъекция этанолсодержащего препарата заставляет опухоль "умирать от обезвоживания".
Учёные из Университета Дьюка разработали уникальный метод терапии рака с помощью инъекций с высоким содержанием этанола, сообщает пресс-служба Американского совета по науке и здоровью. Авторы исследования отмечают, что инъекции геля на основе этанола непосредственно в определённый тип опухоли привели к феноменальным результатам, пишет Life.
В ходе исследования на грызунах был применён препарат, который воздействует на клетки опухоли так же, как большие дозы алкоголя воздействуют на организм человека. Инъекция этанолсодержащего препарата заставляет опухоль "умирать от обезвоживания". Испытания препарата на грызунах показали, что имеет место не только значительное уменьшение воспалительных процессов, но и резкое изменение размеров злокачественных образований.
Алкогольная бомбардировка белков опухоли обладает и другим важным преимуществом по сравнению с традиционными методами лечения — низкой стоимостью. Каждая инъекция, по словам медиков, обходится не дороже 2000 тенге (пяти долларов).
Даже несмотря на то, что раствор этанола с этилцеллюлозой, по словам учёных, требует неоднократного курсового введения, его эффективность в несколько раз выше, чем у традиционных методов лечения, в том числе и хирургических.
Фото: worldmed.info.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876091-44a36e9fa69e8493892e71a8ed4725e2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...