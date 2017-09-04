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Mercedes раскрыл дизайн электрического хетчбэка

4 сентября 2017, 15:17

По дизайну EQA напоминает прошлогодний концепт Generation EQ.

Mercedes-Benz распространил в соцсетях тизерное изображение нового концептуального электромобиля из линейки EQ. Это компактный хетчбэк EQA – будущий конкурент BMW i3 и Tesla Model 3.

По дизайну EQA напоминает прошлогодний концепт Generation EQ (он же Concept EQ). Технические данные новинки пока не раскрываются. При этом уже известно, что серийную версию EQA будут выпускать в Раштатте вместе с A-Class.

В общей сложности Mercedes собирается к 2025 году выпустить более десятка моделей под брендом EQ. В их числе будут не только стопроцентные электромобили, но и гибриды – такие как Mercedes-AMG Project ONE EQ Power, а также электрические модели smart.

Мировая премьера Mercedes EQA состоится на следующей неделе на автосалоне во Франкфурте. Там же будут представлены вышеупомянутый супергибрид, электрический беспилотник smart vision EQ fortwo, обновленные купе и кабриолет S-Class и еще около сотни других моделей.


Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz

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