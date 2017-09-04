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Мы очень либерально относимся к тем, кто работает плохо - глава государства

4 сентября 2017, 15:18

«Довели до таких долгов, что сейчас приходится сегментировать и фактически банкротить наши сельскохозяйственные предприятия» - Назарбаев.

Перестать относится либерально к тем, кто плохо работает, призвал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом он сказал во время совместного заседания палат парламента Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы очень либерально относимся к тем, кто работает плохо, неэффективно. Сельское хозяйство до чего довели? Занимали, занимали, занимали... пришли сейчас, уже уперлись в стену - что делать надо? Банкротить надо. Ничего страшного. Один миллион фермеров банкротится в Америке, один миллион создается», - сказал он.

«Недавно на Астанинском Экономическом Форуме приводили в пример – в Вашингтоне 1500 ресторанов банкротится и снова создается. Мы же все держимся. А как посеем? А как убирать будем? Вот довели до таких долгов, что все равно сейчас приходится сегментировать и фактически банкротить эти крупные олигархические наши сельскохозяйственные предприятия», - резюмировал он.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото: газета "Литер"


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