Казахстан займется созданием киберщита

В Казахстане появится киберщит. Откладывать его создание больше нельзя, считает Президент РК Нурсултан Назарбаев. Об этом он сообщил на совместном заседании палат парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

«В последнее время стали актуальными вопросы цифровизации, информационной безопасности страны. Поэтому этим тоже нужно заниматься и Комитету национальной безопасности, правительству (...) это становится очень опасным для безопасности государства в целом, и не только нашего. Большие государства от этого страдают. В Плане нации поставлены конкретные задачи по развитию информационного общества, законопроект находится у вас на рассмотрении», - сказал Назарбаев.

«Но есть и другая сторона, - добавил он. - Только за последние три года объем противоправного контента вырос в интернете в 40 раз. Значит, нам необходим надежный киберщит Казахстана. Мы не можем откладывать его создание, надо защитить интересы нашей страны, нашу культуру, наши ценности. Это вопрос безопасности. В сегодняшнем мире самолетами и танками воевать не надо. Запустить вирус, остановить электростанции, поезда - и все. Не надо воевать, не надо солдат пускать. Поэтому это важнейший вопрос».

Татьяна Ковалева