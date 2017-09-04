Депутаты рассмотрят законопроект о развитии оборонной аэрокосмической промышленности

Законопроект о развитии оборонной аэрокосмической промышленности будет вынесен в парламент в текущем году. Об этом сегодня на совместном заседании палат парламента сказал Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, оборонная аэрокосмическая промышленность требует особого внимания.

«Для развития отрасли создано соответствующее министерство, ведем переговоры. Законопроект, который позволит полноценно развернуть работу этого министерства, будет внесен в парламент в текущем году», - сказал он.

«Развитие собственной оборонной промышленности, кроме всего этого, это рост ВВП, это новые рабочие места. Научно-технический прогресс всегда там делается. Туда направляется самое острие всех новаций, и его надо будет подробно посмотреть, грамотно и оперативно принять», - дал указание Назарбаев.

Татьяна Ковалева