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Избран уполномоченный по правам человека в Казахстане

4 сентября 2017, 15:37

Им стал Шакиров Аскар Оразалиевич.

Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК рассмотрел представление Президента РК об избрании на должность уполномоченного по правом человека в РК Аскара Шакирова, передает BNews.kz.

Аскар Шакиров, 1956 года рождения. Окончил институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по специальности «историк-востоковед». Кандидат юридических наук. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса.

С сентября 2007 года является уполномоченным по правам человека в РК.

По результатам рассмотрения представления Президента РК, руководствуясь пунктом 3 статьи 22 Конституционного закона РК «О Парламенте Республикм Казахстан и статусе его депутатов» и пунктом 82 регламента Сената Парламента РК, Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности пришел к заключению: рекомендовать Сенату Парламента РК в соответсвии с подпунктом 1-1) статьи 55 Конституции РК и на основании представления Президента РК от 24 августа 2017 года избрать Шакирова Аскара Оразалиевича на должность уполномоченного по правам человека в РК.

Напомним, председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената является Дарига Назарбаева.

Фото: National Human Rights Ombudsman.

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