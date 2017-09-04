Дневная сессия KASE: USDKZT_TOM = 338,46, EURKZT_TOD = 404,00, RUBKZT_TOD = 5,8628, CNYKZT_TOM = 51,7989, USDKZT_1_002 - предложение +9,0000 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT_0_001 и USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 04 сентября в США (День труда).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 338,46 тенге за доллар США при объеме торгов 78 700 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 404,00 тенге за евро при объеме торгов 50 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8628 тенге за рубль при объеме торгов 27 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 51,7989 тенге за юань, объем торгов - 450 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 338,22 тенге за доллар (+1,18 тенге), суммарный объем торгов - 100 200 тыс. USD (-195 800 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило - +9,0000 % годовых при отсутствии спроса;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.