Санжар Мадиев предложил снять художественный фильм о сакральных объектах Атырауской области
4 сентября 2017, 16:01
Форум работал в трех направлениях: кинематография, экология и медицина.
С 30 по 31 августа в рамках реализации программной статьи главы государства "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" в Атырау прошел международный молодежный форум "Sarayşiq.Upgrade 2017" гостями которого стали известные личности в областях кинематографии, экологии и медицины, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.
В работе форума приняли участие 150 делегатов, это начинающие режиссеры, операторы, молодые медики, молодые экологи, государственные служащие, волонтеры, молодые таланты, студенты и другие молодые активисты из Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областей, а так же приграничных областей России.
В качестве тренеров форума выступили такие известные люди, как сценарист и режиссер Аскар Бисембин, эколог Лаура Маликова, заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Берик Шарип, известный актер Санжар Мадиев и другие.
В рамках программы форума участники посетили сакральные места Атырауской области, в том числе городище Сарайшык, который был внесен в карту проектов «Сакральная география Казахстана».
- Это уникальное место по своей энергетике, здесь каждый клочок земли дышит историей казахского народа, - поделился впечатлениями актер Санжар Мадиев. – Городище Сарайшык, место где нашли свой покой семь ханов нашего народа безусловно представляет интерес для кинематографа. Я сам с удовольствием стану инициатором съемок художественного фильма об истории этих мест.
В ходе встречи с участниками форума аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил важность проведения подобных мероприятий для молодых специалистов.
- Для молодых людей встреча с корифеями своей отрасли всегда оказывает благотворное влияние, помогает расширить свой кругозор, вдохновиться новыми идеями, - сказал глава региона. – Мероприятия подобного рода проводятся в нашей области ежегодно на постоянной основе. Глава государства всегда особо подчеркивает важность вовлечения молодежи в социальную жизнь страны, ратуя за то чтобы новое поколение обладало лидирующими качествами, необходимыми для будущего счастливого будущего нашей родины.
Форум работал в трех направлениях: кинематография, экология и медицина.
В рамках форума была создана уникальная дискуссионная площадка между молодёжью, деятелями экологии, медицины и киноиндустрии, где любой смог встретиться с потенциальным заказчиком и инвестором, открыть новые горизонты и продемонстрировать свой потенциал.
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