Спасенная в Ираке казахстанка с детьми вернулась на родину
4 сентября 2017, 16:04
По данным МИД РК, остальные казахстанцы по-прежнему остаются в Ираке.
Гражданка Казахстана и трое её несовершеннолетних детей, ранее выведенных из зоны боевых действий в Ираке, при содействии российской стороны доставлены на родину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает Zakon.kz.
"Ещё трое детей, граждан Казахстана, и их мать, гражданка России, доставлены в город Грозный, где в настоящее время и продолжают находиться", - написал он в своем аккаунте Facebook.
По данным МИД РК, остальные казахстанцы по-прежнему остаются в Ираке.
В настоящее время консул Посольства Казахстана в Иордании и по совместительству в Ираке решает на месте вопрос об их эвакуации на родину.
Фото: Novostivmire.com
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