Спасенная в Ираке казахстанка с детьми вернулась на родину

Гражданка Казахстана и трое её несовершеннолетних детей, ранее выведенных из зоны боевых действий в Ираке, при содействии российской стороны доставлены на родину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков , передает , передает Zakon.kz





"Ещё трое детей, граждан Казахстана, и их мать, гражданка России, доставлены в город Грозный, где в настоящее время и продолжают находиться", - написал он в своем аккаунте Facebook.





По данным МИД РК, остальные казахстанцы по-прежнему остаются в Ираке.





В настоящее время консул Посольства Казахстана в Иордании и по совместительству в Ираке решает на месте вопрос об их эвакуации на родину.



