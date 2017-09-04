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Спасенная в Ираке казахстанка с детьми вернулась на родину

4 сентября 2017, 16:04

По данным МИД РК, остальные казахстанцы по-прежнему остаются в Ираке.

Гражданка Казахстана и трое её несовершеннолетних детей, ранее выведенных из зоны боевых действий в Ираке, при содействии российской стороны доставлены на родину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает Zakon.kz.

"Ещё трое детей, граждан Казахстана, и их мать, гражданка России, доставлены в город Грозный, где в настоящее время и продолжают находиться", - написал он в своем аккаунте Facebook.

По данным МИД РК, остальные казахстанцы по-прежнему остаются в Ираке.

В настоящее время консул Посольства Казахстана в Иордании и по совместительству в Ираке решает на месте вопрос об их эвакуации на родину.

Фото: Novostivmire.com

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