В ВКО осудили мужчину, устроившего резню на свадьбе

Апелляционная коллегия Восточно-Казахстанского областного суда оставила в силе приговор в отношении гостя свадьбы, который ранил ножом знакомого, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Восточно–Казахстанской области.





Инцидент произошел во время торжественного мероприятия, которое жители Курчумского района устроили в одном из увеселительных заведений. Между двумя гостями 33-летними мужчинами вспыхнул конфликт. Чтобы выяснить отношения, они вышли за здание ресторана, где от словесной перепалки перешли к драке.





"В результате К. выхватил нож и нанес несколько ударов в грудь С. Пострадавший получил тяжелые травмы. На помощь к нему подоспел знакомый, 29-летний М. Выхвативший холодное оружие К. набросился на него и нанес несколько ударов в живот, причинив легкий вред здоровью. Впоследствии нападавшего удалось задержать", - сообщили в прокуратуре.





Процесс в отношении мужчины прошел в Курчумском районном суде №2. Государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным в нанесении тяжких и легких травм, а также в хулиганстве. Суд согласился с доводами обвинения и приговорил подсудимого к четырём годам лишения свободы.





Апелляционная коллегия областного суда оставила приговор без изменения, а жалобу подсудимого о недоказанности его вины без удовлетворения.



