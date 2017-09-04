В ВКО осудили мужчину, устроившего резню на свадьбе
4 сентября 2017, 16:06
Двое его оппонентов получили ножевые ранения.
Апелляционная коллегия Восточно-Казахстанского областного суда оставила в силе приговор в отношении гостя свадьбы, который ранил ножом знакомого, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Восточно–Казахстанской области.
Инцидент произошел во время торжественного мероприятия, которое жители Курчумского района устроили в одном из увеселительных заведений. Между двумя гостями 33-летними мужчинами вспыхнул конфликт. Чтобы выяснить отношения, они вышли за здание ресторана, где от словесной перепалки перешли к драке.
"В результате К. выхватил нож и нанес несколько ударов в грудь С. Пострадавший получил тяжелые травмы. На помощь к нему подоспел знакомый, 29-летний М. Выхвативший холодное оружие К. набросился на него и нанес несколько ударов в живот, причинив легкий вред здоровью. Впоследствии нападавшего удалось задержать", - сообщили в прокуратуре.
Процесс в отношении мужчины прошел в Курчумском районном суде №2. Государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным в нанесении тяжких и легких травм, а также в хулиганстве. Суд согласился с доводами обвинения и приговорил подсудимого к четырём годам лишения свободы.
Апелляционная коллегия областного суда оставила приговор без изменения, а жалобу подсудимого о недоказанности его вины без удовлетворения.
фото: Онлайн Тамбов.ру
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