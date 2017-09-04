Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Дарига Назарбаева сохранила должность главы комитета сената

4 сентября 2017, 16:10

Спикер Сената Казахстана одобрил факт, что половину комитетов палаты возглавили женщины

Председатель комитета сената парламента РК по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева вновь избрана на эту должность, сообщает Sputnik Казахстан.

Кроме того, на пленарном заседании сената были избраны глава комитета по социально-культурному развитию и науке и глава комитета по финансам и бюджету. Ими стали Бырганым Айтимова и Ольга Перепечина соответственно.

"У нас, получается, теперь три представительницы прекрасного пола из шести комитетов будут занимать (должность председателя — ред.). Половина, ровно 50% − это хороший показатель", − прокомментировал назначение председатель сената Касым-Жомарт Токаев.

На заседании депутаты избрали председателем комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам экс-замгенпрокурора Георгия Кима.

Кроме того, комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству возглавил Аскар Бейсенбаев. Главой комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий стал Женис Нургалиев.

Фото: Kursiv.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...