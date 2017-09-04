Дарига Назарбаева сохранила должность главы комитета сената
4 сентября 2017, 16:10
Спикер Сената Казахстана одобрил факт, что половину комитетов палаты возглавили женщины
Председатель комитета сената парламента РК по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева вновь избрана на эту должность, сообщает Sputnik Казахстан.
Кроме того, на пленарном заседании сената были избраны глава комитета по социально-культурному развитию и науке и глава комитета по финансам и бюджету. Ими стали Бырганым Айтимова и Ольга Перепечина соответственно.
"У нас, получается, теперь три представительницы прекрасного пола из шести комитетов будут занимать (должность председателя — ред.). Половина, ровно 50% − это хороший показатель", − прокомментировал назначение председатель сената Касым-Жомарт Токаев.
На заседании депутаты избрали председателем комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам экс-замгенпрокурора Георгия Кима.
Кроме того, комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству возглавил Аскар Бейсенбаев. Главой комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий стал Женис Нургалиев.
Фото: Kursiv.kz
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