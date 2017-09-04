Упущенные возможности на Универсиаде в Тайбэе назвали в профильной федерации

Президент Федерации студенческого спорта Казахстана Кайрат Закирьянов прокомментировал относительно неудачное выступление казахстанских студентов на Летней Универсиаде-2017 в Тайбэе, передает корреспондент МИА « Казинформ ».





На состоявшейся в китайском Тайбэе Летней Универсиаде-2017 студенческая сборная Казахстана заняла в неофициальном командном зачете 21 место, завоевав 16 медалей (3 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых наград). По сравнению с предыдущей Летней Универсиадой в Кванджу, где казахстанские студенты были 11-ми с 10 медалями (6 золотых и 4 бронзовые), или Универсиадой-2013 в Казани, откуда казахстанцы, заняв 22 место, привезли 28 наград (2 золотые, 10 серебряных и 16 бронзовых медалей), показатели относительно снизились, как в качественном, так и в количественном плане. Президент Федерации студенческого спорта РК, ректор КазАСТ Кайрат Закирьянов в качестве причины называет передачу ответственности за подготовку сборной к Универсиадам от Министерства образования и науки в Министерство культуры и спорта.





— С 1998 года, с момента, как я руковожу студенческим спортом Казахстана, всегда за подготовку к Студенческим играм отвечало Министерство образования и науки. Выделяли деньги через Национальный научно-практический центр физической культуры и спорта с большим штатом, мы совместно решали вопросы по контингенту отправляемых студентов и другие организационные вопросы. В этом году сразу после окончания Зимней Универсиады-2017 в Алматы по неизвестным мне причинам подготовка Студенческой сборной впервые была поручена Министерству культуры и спорта РК. Следовательно, к Тайбэю-2017 мы готовились в новом формате. Перед началом я встречался с министром, вице-министром, руководителем ДШНК, они мне сказали, что мы на Универсиаде завоюем 15 золотых медалей, потому что на Олимпиаде в Рио у нас было в сумме 17 наград и победить на Универсиаде, которая гораздо ниже статусом, не составит труда. На мой взгляд, такая недооценка масштабов соревнований привела к тому, что после 11-х мест на Летних Универсиадах в 2007 и 2015 году, сейчас мы заняли 21 место, — сказал Кайрат Закирьянов.





Интересно, что в составе студенческой сборной Казахстана был олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, призеры Олимпийских Игр штангисты Фархад Харки, Карина Горичева, дзюдоистка Галбадрах Отгонцэцэг, но 3 золотые награды в итоге на счету молодых тяжелоатлетов Айдара Казова, Альберта Линдера и обладателя сенсационного четвертого места на последней Олимпиаде Дениса Уланова.





— Баландин на 200 метров был первым в Рио, американец, выигравший на Универсиаде, тогда был четвертым. Но американец за год подтянулся, стал первым, а результаты Димы упали, в форму не вошел. Почему так получилось? Вопрос к тренеру и ДШНК. Дзюдоистка Галбадрах, бронзовый призер Олимпиады, проиграла никому не известной молодой японской дзюдоистке, которая не имеет рейтинга. Все это говорит о том, что со студенческим спортом не считаться нельзя, в студенческой среде растет талантливая молодежь, которая придет на смену нынешних лидеров. И «одной левой» здесь не выиграть, — прокомментировал глава студенческого спорта Казахстана.





Почему наша страна не выставляет на Универсиады молодой состав, Кайрат Закирьянов рассказывать не стал.





— Каждая страна сама решает, какую сборную послать на Всемирную Универсиаду. Изменилось отношение американцев. Раньше они на Универсиаду посылали молодежь, студенческие сборные университетов, были за десяткой. Видели олимпийцев, призеров Игр, не только в плавании, но и в легкой атлетике. Это все те, кто в большом спорте занимает лидирующие позиции. То есть, Универсиада с каждым разом собирает все более сильный состав участников, отношение к этому соревнованию меняется в лучшую сторону, — резюмировал ректор КазАСТ.







