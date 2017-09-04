ЦАРКА о проблемах с соцсетями в Казахстане: глупо считать это просто техническим сбоем
4 сентября 2017, 16:13
Технический сбой мог привести к проблемам с интернетом, но не исключительно с соцсетями.
Проблемы с доступом к социальным сетям и мессенджерам в Казахстане прокомментировал глава Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.
"Проблемы были вчера, проблемы сегодня. Странно, что министр говорил, что у него все нормально работало, когда все жаловались в Казнете на проблемы в работе соцсетей, иногда даже с Google. В основном это были проблемы с WhatsApp, Facebook и Instagram, еще с Youtube. Telegram и Vkontakte более-менее работали", — рассказал Сатиев.
Также глава ЦАРКА объяснил, каким образом теоретически можно ограничить доступ сразу к нескольким независимым друг от друга интернет-ресурсам.
"Смотрят, к каким серверам обращаются те же мессенджеры, социальные сети, и по этому списку можно блокировать — по IP-адресам, по названиям сайтов. Допустим, тот же WhatsApp, у него все данные находятся в облаке, не на одном сервере. Допустим, в некоторых случаях, для каждой страны есть определенные серверы, чтобы они быстрее получали данные. То есть эти серверы не проблема вычислить, к каким обращаются — их можно заблокировать", — пояснил он.
При этом серверы, используемые соцсетями и мессенджерами, не обязательно должны находиться на территории Казахстана.
"Допустим, есть хаб в Азии, который обслуживает азиатский сегмент. Блокируют именно на уровне нашего. Это на уровне операторов связи можно отрабатывать. Считать, что это был какой-то просто технический сбой, мне кажется, глупо. Не могут не работать только соцсети. Это странно выглядит", — рассказал Олжас Сатиев.
По его словам, ЦАРКА в данный момент не имеет возможности выяснить причину появившихся накануне и сегодня проблем с доступом.
"Это нужно уже с операторами отработать, у нас доступа туда нет. Мы на бытовом уровне можем что-то сказать, а как это все технически и так далее, не можем. Программа все равно должна иметь доступ к трафику", — объяснил Сатиев.
Проблемы с доступом в социальные сети казахстанцы заметили в ночь со 2 на 3 сентября после конфликта на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-Даби Плаза" между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими — гражданами Индии. В результате массовой драки несколько человек были госпитализированы в больницу.
Также в полицию были доставлены более 40 человек, из них восемь привлечены к административной ответственности, остальные после проведения профилактических бесед отпущены.
Сегодня министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал журналистам, что "у него лично таких проблем не было", а также добавил, что сбой мог иметь технический характер из-за увеличения количества пользователей интернета, интересующихся новостями, и объемами скачиваний.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Алексей Мальгавко
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