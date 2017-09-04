ЦАРКА о проблемах с соцсетями в Казахстане: глупо считать это просто техническим сбоем

При этом серверы, используемые соцсетями и мессенджерами, не обязательно должны находиться на территории Казахстана.

По его словам, ЦАРКА в данный момент не имеет возможности выяснить причину появившихся накануне и сегодня проблем с доступом.

Проблемы с доступом в социальные сети казахстанцы заметили в ночь со 2 на 3 сентября после конфликта на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-Даби Плаза" между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими — гражданами Индии. В результате массовой драки несколько человек были госпитализированы в больницу.





Также в полицию были доставлены более 40 человек, из них восемь привлечены к административной ответственности, остальные после проведения профилактических бесед отпущены.

Сегодня министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал журналистам, что "у него лично таких проблем не было", а также добавил, что сбой мог иметь технический характер из-за увеличения количества пользователей интернета, интересующихся новостями, и объемами скачиваний.