Прекратить господдержку неэффективных частных предприятий потребовал Президент

Прекратить государственную поддержку неэффективных частных предприятий потребовал Президент РК Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента, сообщает МИА «Казинформ».

«В Послании народу поставлена задача доведения средств до реальной экономики. Необходим тщательный мониторинг и контроль за внешними и внутренними займами в квазигосударственном секторе, особо отмечаю это. У нас есть два долга - государственный, ответственность государства, небольшой, менее 20 процентов. А сколько должен квазигосударственный сектор, это второй вопрос. И не надо считать, что это не наше дело. Придет время, это будет наше дело. Поэтому, сейчас надо заниматься. Мы очень либерально относимся к тем, кто работает плохо, неэффективно. Сельское хозяйство до чего довели? Занимали, занимали, занимали - пришли сейчас уже, уперлись в стену, что делать надо? Банкротить надо. Ничего страшного. Один миллион фермеров банкротится в Америке, один миллион создается. Недавно на Астанинском форуме приводили пример - в Вашингтоне 1 500 ресторанов банкротятся и снова создаются. А мы все держимся - а как посеем, а как убирать будем? Вот, довели до таких долгов, что все равно сейчас приходится сегментировать и, фактически, банкротить эти крупные олигархические сельскохозяйственные предприятия», - сказал Н.Назарбаев.

По словам Президента, то же самое можно сказать в отношении банков второго уровня, которые опять финансируются государством.

«Надо кончать с этим. Надо эти банки лучше уничтожить и взять на себя, чем им платить. Почему мы должны частнику, который сам работает, зарабатывает, еще и субсидировать? Или вот этим латифундистам, которые до миллиона гектаров имеют, пшеница их собственность, все, что производится - их собственность, а государство должно им давать еще деньги», - заявил Глава государства.