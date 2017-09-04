В Астане ехавший на "красный" водитель сбил трех школьниц
4 сентября 2017, 16:16
Водитель задержан.
Департаментом внутренних дел Астаны проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении пр. Момышулы и ул. Аманат, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
ДТП произошло сегодня, 4 сентября, около 13.30 часов. 21-летний водитель Lexus, двигаясь по проспекту Момышулы выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил троих несовершеннолетних детей. Они переходили дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.
В результате наезда в больницу были госпитализированы все три девочки, 2007 и 2001 г.р. г.р. Одну из них после оказания медицинской помощи отпустили домой.
"Управлением дознания ДВД Астаны проводится расследование по статье 345 УК РК. Водитель водворен в ИВС ДВД Астаны. Автомашина помещена на коммунальную стоянку", - отметили в полиции.
фото: kiev.vgorode.ua
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