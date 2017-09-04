В Астане ехавший на "красный" водитель сбил трех школьниц

Департаментом внутренних дел Астаны проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении пр. Момышулы и ул. Аманат , передает , передает Zakon.k z со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.





ДТП произошло сегодня, 4 сентября, около 13.30 часов. 21-летний водитель Lexus, двигаясь по проспекту Момышулы выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил троих несовершеннолетних детей. Они переходили дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.





В результате наезда в больницу были госпитализированы все три девочки, 2007 и 2001 г.р. г.р. Одну из них после оказания медицинской помощи отпустили домой.





"Управлением дознания ДВД Астаны проводится расследование по статье 345 УК РК. Водитель водворен в ИВС ДВД Астаны. Автомашина помещена на коммунальную стоянку", - отметили в полиции.



