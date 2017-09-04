Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Астане ехавший на "красный" водитель сбил трех школьниц

4 сентября 2017, 16:16

Водитель задержан.

Департаментом внутренних дел Астаны проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении пр. Момышулы и ул. Аманат, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

ДТП произошло сегодня, 4 сентября, около 13.30 часов. 21-летний водитель Lexus, двигаясь по проспекту Момышулы выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил троих несовершеннолетних детей. Они переходили дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда в больницу были госпитализированы все три девочки, 2007 и 2001 г.р. г.р. Одну из них после оказания медицинской помощи отпустили домой.

"Управлением дознания ДВД Астаны проводится расследование по статье 345 УК РК. Водитель водворен в ИВС ДВД Астаны. Автомашина помещена на коммунальную стоянку", - отметили в полиции.

фото: kiev.vgorode.ua

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...