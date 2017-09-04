В части защиты собственности на землю в некоторых регионах страны вернулись «90-е годы»

В некоторые регионы страны вернулись 90-е годы. И это сказано не для красоты речи, все намного сложнее.





Ко мне обращаются предприниматели, сельскохозяйственные землепользователи, которые годами осваивали и использовали свои сельскохозяйственные угодья. И вот сейчас кому-то приглянулся хороший кусок в сотни гектаров плодородных пахотных земель. Руками районных акиматов либо землепользователей в судебном порядке «ломают» первоначальные решения акиматов десятилетней давности. Это рейдерство, и оно осуществляется правовым путем.





Сейчас вошло в моду: нужен необходимый участок земли, а собственник подвинуться за гроши не желает. Находят причину, мол, в свое время районные акиматы нарушили закон и признают заключения комиссии и решения акима в судебном порядке незаконными. Сейчас не приходят в дом с оружием и не запугивают, не вывозят за город землевладельца, чтобы «отжать» его собственность, сейчас все делается в регионах «правовым путем».





Полагаю, такие действия осуществляются в двух вариантах: в первом случае акимат района это рейдерство осуществляет руками другого собственника земли или землепользователя, у которого обнаружена накладка земельного участка. Накладку НПЦземы самостоятельно решить не могут и направляют спорящие стороны в суд. А там и вовсе все по накатанной. Земельники и кадастровики молчат, экспертизе ставят стоп, подписи подвергают сомнению и направляют на почерковедческую экспертизу. Всю доказательную базу ломают и печатают решения. Так люди теряют веру в правосудие.





Второй вариант - это схема, в которой сами районные акиматы участвуют. Мол, до нас были такие плохие акимы, понапечатали решений и заключений, понавыдавали госактов. Готовят иск и направляют в суд. Так судьба добросовестного приобретателя земли становится предрешенной. Есть еще и другие варианты.





Как правило, районные и сельские акиматы для этого дела готовы скорректировать планы детальной планировки районов и застроек, упрощенные схемы застроек, вмиг НПЦзем может потерять архивные данные. То, что у вас есть решение акима, заключение земкомиссии, госакт на землю или акт приемки в эксплуатацию на строение, не защищает вас. У вашего соседа вмиг могут оказаться такие же документы на ваш участок, или каким-либо волшебным образом его участок может наложиться сверху. Если вы узаконили землю и строения позже, чем, скажем, ваш сосед, хотя бы на один день, не уповайте на лучшую участь в суде. Собственник скоординированной в землеустроительном, геодезическом плане руками НПЦзем земли, в суде может лишиться права на землю, когда оспаривается это право землевладельцем, чей участок нескоординирован, госакт устарел. Как такое понимать? И как вообще могут плавать границы земли?!





Мы можем кричать и бить себя в грудь, что законы у нас хорошие, но очевидные проблемы незащищенности интересов собственников земель и землепользователей в регионах скрыть невозможно. Там совсем другие времена.





Думаю, что требуется комплексный подход при совершенствовании земельного законодательства. Необходимо изменить правовые подходы к обжалованию действий, решений местных исполнительных органов.





Это требует внесения поправок в ГПК. Нуждаются в корректировке правовые подходы к разработке и утверждению градостроительной документации, подходы к изменению предельно-максимальных размеров, к разрешению земельных споров, к предоставлению прав на землю, к техническому обследованию строений, к переводу земель из одной категорий в другую категорию, к изменению целевого назначения земельного участка.





Надеюсь, что к моему мнению прислушаются Генеральная прокуратура, Верховный суд, правительство страны.



