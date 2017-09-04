Во Франкфурт едут эксклюзивные «Гелики»

Оба высокопроизводительных Гелендвагена получили ряд эксклюзивных решений в оформлении экстерьера и интерьера. Например, для моделей Mercedes-AMG G 63 Exclusive Edition и Mercedes-AMG G 65 Exclusive Edition доступен уникальный колер AMG Monza.

Помимо этого, автомобили получили специальные защитные пластины из нержавеющей стали, пластиковые полоски и тёмные алюминиевые вставки. Кроме этого, для «эксклюзивных» внедорожников предусмотрены уникальные 21-дюймовые колёсные диски с матовой чёрной (G 63) или керамической полировкой (G 65).

В салоне особых «заряженных» внедорожников Mercedes-AMG G 63 Exclusive Edition и Mercedes-AMG G 65 Exclusive Edition можно обнаружить двухцветные кожаные спортивные кресла AMG и двухцветную кожаную панель. Такие «прелести» входят в пакет designo Exclusive.





Помимо этого, в оснащение эксклюзивных автомобилей входят передние кресла с подогревом и вентиляцией, уникальная отделка из углеродного волокна и вставки чёрного рояльного лака.