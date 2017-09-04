Во Франкфурт едут эксклюзивные «Гелики»
4 сентября 2017, 16:19
Международный автосалон во Франкфурте-2017 станет местом публичной премьеры особых внедорожников Mercedes-AMG G 63 Exclusive Edition и Mercedes-AMG G 65 Exclusive Edition.
Оба высокопроизводительных Гелендвагена получили ряд эксклюзивных решений в оформлении экстерьера и интерьера. Например, для моделей Mercedes-AMG G 63 Exclusive Edition и Mercedes-AMG G 65 Exclusive Edition доступен уникальный колер AMG Monza.
Помимо этого, автомобили получили специальные защитные пластины из нержавеющей стали, пластиковые полоски и тёмные алюминиевые вставки. Кроме этого, для «эксклюзивных» внедорожников предусмотрены уникальные 21-дюймовые колёсные диски с матовой чёрной (G 63) или керамической полировкой (G 65).
В салоне особых «заряженных» внедорожников Mercedes-AMG G 63 Exclusive Edition и Mercedes-AMG G 65 Exclusive Edition можно обнаружить двухцветные кожаные спортивные кресла AMG и двухцветную кожаную панель. Такие «прелести» входят в пакет designo Exclusive.
Помимо этого, в оснащение эксклюзивных автомобилей входят передние кресла с подогревом и вентиляцией, уникальная отделка из углеродного волокна и вставки чёрного рояльного лака.
Как обычная модель, внедорожник Mercedes-AMG G 63 Exclusive Edition питается 5,5-литровым двигателем V8, который способен выдавать 571 лошадиную силу (750 Нм). «Заряженный» Mercedes-AMG G 65 Exclusive Edition оснащён 6,0-литровым мотором V12, мощностью 630 сил (1000 Нм).
В настоящее время компания Mercedes-Benz уже озвучила цены моделей. Так, за эксклюзивную версию G 63 дилеры бренда просят не менее €163 125. «Эксклюзивный» G 65 обойдётся в €287 658.
Via livecars
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